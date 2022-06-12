بولندا تسجل 263 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

سجلت بولندا 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و9 آلاف و989 حالة، والوفيات إلى 116 ألفا و371 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، اليوم أيضا، إعطاء 54 مليونا و549 ألفا و124 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.