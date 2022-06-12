الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا بعرقلة الجهود الأممية للإفراج عن صادرات الحبوب الأوكرانية

اتهم المفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس روسيا بعرقلة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى وصول صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق.

وقبل بدء مؤتمر وزراء دول منظمة التجارة العالمية، قال دومبروفسكيس في جنيف اليوم الأحد إن مفاوضي الأمم المتحدة يبذلون جهودا منذ أسابيع من أجل توصيل ملايين الأطنان من الحبوب المخزنة في أوكرانيا إلى السوق العالمية لتفادي حدوث أزمات جوع في مناطق أخرى من العالم "ومن الواضح من هو المسؤول عن هذه العرقلة".

وأضاف السياسي اللاتفي أن "روسيا بيدها أن تنهي عدوانها وبيدها أن تتوقف عن منع الصادرات الأوكرانية".

وقبل انطلاق فعاليات المؤتمر، كانت الدول الأعضاء بالأتحاد الأوروبي ودول أخرى قد عقدت ندوة مقتضبة بعنوان "التضامن مع أوكرانيا"، وأفاد دومبروفسكيس بأن أكثر من 50 دولة وقعت على إعلان لدعم أوكرانيا وذلك بغرض الحيلولة دون أن تطغى الحرب على المفاوضات الوزارية بشأن قضايا أخرى.

ويعد موضوع الأمن الغذائي من بين القضايا المطروحة أمام المؤتمر.

يشار إلى تضاؤل كميات المواد الغذائية في العديد من دول العالم بسبب الحرب على أوكرانيا التي تعتبر واحدة من كبريات الدول المصدرة للحبوب في العالم حيث أصبحت أوكرانيا غير قادرة على توريد الحبوب بسبب الحرب.

وأفادت التصريحات الصادرة عن أوكرانيا بأنها غير قادرة على تصدير أكثر من 23 مليون طن حبوب وبذور زيتية.

وقبل الحرب، كانت أوكرانيا تورد 90% من صادراتها عبر الموانئ منها ثلاثة موانئ هي ماريوبول وبرديانسك وخيرسون وقعت حاليا تحت السيطرة الروسية.

وبالإضافة إلى ذلك، أُصِيْب ميناء ميكولاييف بأضرار بالغة، ولذلك فإن المفاوضات تدور حاليا في المقام الأول حول نقل الصادرات عبر ميناء أوديسا.