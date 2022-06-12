رئيس جامعة المستقبل: نحتل المركز 712 في تصنيف سيماجو للبحث العلمي

قال عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إن الجامعة احتلت المركز 1001 من أصل 2400 جامعة على مستوى العالم في التصنيف العالمي QS، مشيرًا إلى أنها احتلت المركز الرابع على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن الجامعة احتلت المركز الـ51 بتصنيف QS للجامعات العربية في أكتوبر لعام 2021، لافتًا إلى أنها احتلت المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة بمصر.

وذكر أن الجامعة احتلت المركز 601 على مستوى العالم، وفقًا لنسبة مشاركتها في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الـ17، بعد تحقيق 14 هدفًا منها، قائلًا إنها احتلت المركز 712 في تصنيف سيماجو للبحث العلمي.

وأشار إلى أن الجامعة تستقبل طلابًا من إفريقيا، وتزيد عددهم بصورة أكبر، كما أنها تستقبل طلابًا من الدول العربية وأمريكا وكندا، متابعًا: «على المستوى المحلي كل كلياتنا معتمدة من هيئة الجودة المصرية، وخلال أيام ننتهي من كل الكليات في الجودة».