آلاف الأشخاص يتظاهرون وسط برلين لتحسين ظروف ركوب الدراجات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تظاهر آلاف الأشخاص اليوم الأحد بالعاصمة الألمانية برلين من أجل تحسين ظروف ركوب الدراجات.

وبحسب تقديرات الشرطة، شارك نحو 15 ألف شخص في هذه المسيرات. ولكن نادي الدراجات (إيه دي إف سي) ذكر أن هناك نحو 30 ألف مشارك.

وأوصت متحدثة باسم الشرطة قائدي السيارات بتجنب الطرق الداخلية، نظرا لأنه من المحتمل أن يصل الأمر إلى حالات إغلاق جزئي بالشوارع.

وكان نادي الدراجات دعا لهذه المسيرة، وتمكن راكبو الدراجات من الوصول من السير عبر 18 طريقا عبر المدينة، وكذلك عبر طرق سريعة للوصول إلى نقطة تجمع مركزية لهم أمام عمود النصر وسط برلين.