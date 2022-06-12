مسؤول سوداني يدعو إلى ضوابط لنقل المواشي بعد غرق باخرة متوجهة إلى السعودية

دعا رئيس شعبة مصدريّ اللحوم ونائب رئيس الغرفة القومية للمصدرين في السودان خالد المقبول، اليوم الأحد، إلى وضع ضوابط لحركة البواخر لنقل المواشي في ظل غياب الناقل الوطنيّ، مؤكداً على أهمية تأجير البواخر بمواصفات ومعايير السلامة.

ونقلت الوكالة السودانية للأنباء (سونا)، اليوم، عن المقبول قوله إن الخسائر الناجمة عن غرق باخرة بدر المحملة بالمواشي في ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن مساء أمس تقدر بـ15 مليون ريال سعودي.

وأضاف أن الباخرة محملة بـ 16 ألف رأس من الضآن متوجهة للمملكة العربية السعودية وتعرضت للغرق في بداية تحركها من الميناء، مؤكدا على أهمية وضع ضوابط واشتراطات مستوفية للمعايير المطلوبة الخاصة بالوزن والحجم والعنابر المطلوبة الخاصة والجودة والتهوية والعنابر المستخدمة في نقل المواشي.

وقال إن الباخرة بها أعطال وسبق وأن تمت صيانتها بقناة السويس، مشيراً إلى أهمية أن يكون الشخص المشرف على شحن المواشي له الخبرة الكافية بالضوابط في توزيع المواشي في الباخرة لتفادي تأثير حركتها داخل الباخرة، والكشف عن غرف الباخرة عند مدخل الميناء.

وبين أن غرق الباخرة تسبب في إغلاق ميناء سواكن ، وفي ذلك خطر على إنسياب الصادر والوارد خاصة أن البلاد مقبلة على عمليات صادر الهدى، وأن المواشي موجودة بالمحاجر.

وأبان أن اجتماعاً عاجلاً سيعقد اليوم بمباني غرفة المصدرين للخروج برؤية تصب في مصلحة القطاعين العام والخاص، كما ستعقد الغرفة القومية للمصدرين بمقرها مؤتمرا صحفيا لتوضيح ملابسات غرق الباخرة.

وأفاد إعلام شرطة ولاية البحر الأحمر، في بيان عبر صفحته على "فيسبوك" اليوم بأن الباخرة نتيجة لاختلال توازن الباخرة عند مغادرتها رصيف الميناء.

كما أفاد البيان بأن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ البحارة، إلا أن جهودها لمنع غرق السفينة لم تنجح.

وذكرت صحيفة سودان تريبيون أنه من المعتقد أن تكون الأغنام قد نفقت جراء انقلاب السفينة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها إن السفينة كانت تنقل الأغنام المعدة للذبح. ويعتقد أن السفينة كانت قادرة فقط على حمل 8 آلاف رأس من هذه الأغنام.

يشار إلى أن الميناء هو أحد المراكز الرئيسية لنقل الماشية إلى المملكة العربية السعودية.