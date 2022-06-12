عضو بالشيوخ يدعو لاستمرار برامج مكافحة الفقر والتغذية المدرسية

قال عضو مجلس الشيوخ، عمرو حلمي، إن الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار القمح والبقول ووجود مشاكل تواجه سلاسل التوريد.

وأشار حلمي، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، التي تناقش خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى أحد التقارير الدولية التي تتوقع أن يصل سعر برميل البترول إلى 180 دولارًا.

كما لفت إلى حديث رئيس الوكالة الدولية للطاقة، الذي تحدث عن أن العالم مقبل على أزمة عالمية في الطاقة أعنف من الأزمة التي شهدها في السبعينات.

وبشأن خطة العام المقبل، شدد حلمي، على أهمية تعزيز الجهود الرامية للحفاظ على الطبقة المتوسطة وتحديات الطبقة الفقيرة وتعزيز التجانس الاجتماعي، واستمرار برامج مكافحة الفقر، تكافل وكرامة وحياة كريمة، ومكافحة العشوائيات.

كما أكد ضرورة استمرار البرنامج الخاص بالتغذية المدرسية، وقال إنه "على قدر كبير من الأهمية ويتسق مع مبادرة 100 مليون صحة"، بخلاف أهمية برامج محاربة الأنيميا والتقزم.

وشدد حلمي، على ضرورة تعزيز نظام المعاشات، الظروف الدولية تحتم إعادة النظر في بعض البنود والنظر في مختلف أوجه الإنفاق.