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بيراميدز: مواجهة الأهلي في الكأس «تكسير عظام»

إبراهيم سعيد
نشر في: الأحد 12 يونيو 2022 - 11:03 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2022 - 11:04 ص

يرى محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، أن منافسة ناديه للأهلي والزمالك على الألقاب أمرا جيدا، موضحا أن لقاء الأحمر في الكأس سيكون قويا وبمثابة تكسير عظام.

ويواجه بيراميدز نظيره الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها يوم 26 يونيو الجاري في دور ربع النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر.

وقال فتح الله في تصريحات تلفزيونية: «بيراميدز ينافس كيانات كبيرة عمرها أكثر من 100 سنة ولديها جماهيرية، وهذا الأمر يمنحها ثقة كبيرة، ولكن فريقي يملك أفضل (اسكواد) في مصر، وأي مدرب يتمناه».

وأضاف: «أمر جيد أن يوضع الفريق في منافسة مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ومنظومة بيراميدز جيدة، ولو نجحنا في حصد أي بطولة ستفرق معنا كثيرا»

وحول مواجهة الأهلي في الكأس، علق قائلا: «مباراة تكسير عظام والأهلي يبقى الأهلي سواء بتواجد مدربه بيتسو موسيماني أو غيره»

وأتم: «مواجهتنا مع المارد الأحمر في بطولة الدوري كبيرة للغاية، فكيف الحال بالنسبة لمسابقة الكأس».


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