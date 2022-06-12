رئيس فنلندا وأمين عام الناتو يبحثان انضمام هليسنكي إلى الحلف

قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، اليوم الأحد، إنه "تفاجأ" بالمعارضة التركية لمحاولة فنلندا للانضمام لحلف الناتو، مؤكدا في الوقت نفسه أنه من المهم الاستماع إلى وجهة نظر أنقرة.

وأضاف نينيستو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج في فنلندا، أن بلاده تلقت رسائل إيجابية من تركيا حول احتمالية طلبها رسميا الانضمام إلى الناتو قبل شهور من اتخاذ القرار الفعلي.

وأشار نينيستو، وفقا لما نقلته صحيفة "يلي" الفنلندية، إلى أن هناك العديد من المشاورات الجارية بين تركيا وفنلندا حاليا، مضيفا أنه من المهم إبلاغ تركيا بكل ما فعلته فنلندا مسبقا فيما يخص مخاوفها.

ولفت الرئيس الفنلندي، إلى أنه لا توجد مشاكل تتعلق بالإرهاب في فنلندا أكبر من أي دول الناتو الأخرى، ولذلك فإنه من الصعب أحيانا فهم وجهات نظر تركيا، وذلك ردا على اتهام أنقرة لفنلندا والسويد بإيواء مجموعات إرهابية، في إشارة إلى الأكراد الذين تصنفهم تركيا على قوائم الإرهاب.

من جانبه، أكد الأمين العام للناتو أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيزيد من أمن الحلف والمنطقة الشمالية الأوروبية، مشيرا في الوقت نفسه إلى شرعية المخاوف الأمنية لدى تركيا وراء معارضتها لطلبات انضمام فنلندا والسويد، موضحا: "هذه مخاوف مشروعة تدور حول الإرهاب وتصدير الأسلحة".

وأضاف ستولتنبرج، أن تركيا أكثر دولة بالناتو عانت من الهجمات الإرهابية، وفي الوقت نفسه هي حليف هام للحلف نظرا لموقعها الاستراتيجي على البحر الأسود بين أوروبا والشرق الأوسط.

وكانت فنلندا والسويد قد تقدمتا للانضمام إلى حلف الناتو خلال شهر مايو الماضي، كاستجابة من الحكومتين تجاه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن طلباتهما قوبلت بمعارضة تركية واتهام من أنقرة بدعمهما وإيوائهما لمسلحين أكراد ومجموعات أخرى تعتبرها تركيا إرهابية.