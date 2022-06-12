أعداد اللاجئين الأوكرانيين في بولندا تتجاوز 4 ملايين شخص

قالت وكالة الحدود البولندية في تغريدة اليوم الأحد إن عدد الأوكرانيين الذين وصلوا بولندا منذ الغزو الروسي في فبراير الماضي تجاوز 4 ملايين شخص.

وتظهر أحدث البيانات أن 24 ألفا و900 شخص وصلوا بولندا أمس السبت، ليصل الرقم إلى مستوى قياسي جديد. مع ذلك، من المستحيل معرفة عدد الذين بقوا في بولندا وعدد الذين توجهوا إلى دول أخرى بغرب أوروبا.

وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي قد قال مؤخرا إن بلاده تستضيف مليوني لاجئ أوكراني.

وقالت السلطات البولندية أمس السبت إن 28 ألف شخص من الذين قدموا إلى بولندا، عاد الكثير منهم إلى مناطق عادت للسيطرة الأوكرانية، بعد الغزو الروسي.