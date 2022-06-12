وزيرة الصناعة تعيد تشكيل لجنة دعم صناعة الدخان والسجائر

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أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بإعادة تشكيل لجنة دعم صناعة الدخان والسجائر المنشأة بموجـب قـرار وزيـر الصناعة رقم 414 لسنة 1986 لمدة سنتين.

ويضم التشكيل الجديد للجنة إبراهيم صبحى الإمبابى - رئيس الشعبة العامة للسجائر والدخان، وهانى أمان حسين عطية - العضو المنتـدب للـشركة الـشرقية للـدخان "إيسترن كومباني"، وعمرو عبد الرحمن محمود الـدفراو ى - رئـيس مجلـس إدارة مصنع أدخنة الدفراوى، وأحمد فتحى التلاوى - شركة أدخنة الوردة، ومحمد عمر أحمد محمد خليل - مصنع أبوتيج للأدخنة.

وينص القرار على أن تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر، وتختص بوضع السياسة التنفيذية لدعم صناعة الدخان والسجائر والإشراف على وسائل صـرف حصيلة الرسـم وأبواب الصرف والتحقق من صرفها على الأغراض المخصصة لها.

ويمنح القرار للجنة الحق في أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها وتقوم فى هذه الحالة بتحديد اختصاصاته ومكافأته، كمـا لها أن تضع قواعد صرف بدل حضور جلسات اللجنة.

كما ينص القرار على أن تعتمد قرارات لجنة دعم صناعة الدخان والـسجائر مـن مجلـس إدارة غرفة الصناعات الغذائية.