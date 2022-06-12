نائب أوكراني يحمل شولتس مسؤولية رفض هولندا انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي

قال النائب الأوكراني، أولكسندر دوبينسكي، إن المستشار الألماني أولاف شولتس هو في الواقع من يقف وراء موقف هولندا الرافض لأن تصبح كييف مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وأضاف دوبينسكي:"عندما تعلن هولندا أنها لا تدعم منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فأنت بحاجة إلى فهم ممن نقلت هذه العبارات. ألمانيا هي أكبر شريك تجاري واقتصادي لهولندا".

وأشار إلى أن ربع إجمالي صادرات البلاد يتجه إلى ألمانيا، بالإضافة إلى أن التجارة مع برلين توفر سدس واردات هولندا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، نقلا عن مصادر مطلعة ووثائق دبلوماسية، أن هولندا والدنمارك تعارضان منح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأعرب رئيس وزراء هولندا مارك روته عن رأي مفاده أن فرص أوكرانيا في الحصول قريبا على وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي ضئيلة.

وأشار إلى أنه قبل بدء العملية الخاصة الروسية، كانت كييف "بعيدة جدا" عن وضع المرشح. ووفقا له (روته)، فإن توفير مثل هذه الفرصة لأوكرانيا سيكون غير عادل لدول البلقان التي تأمل في التكامل الأوروبي.