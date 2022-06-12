عواصف ترابية جديدة تضرب العراق غدا الاثنين

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الأحد، حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث تعرض البلاد لعواصف ترابية غداً الاثنين.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن «طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً ومغبراً مع فرصة لحدوث عواصف ترابية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد».

وأضاف البيان أن «الطقس ليوم الثلاثاء سيكون صحواً مع غبار خفيف بجميع مناطق البلاد، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق، في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد».

وتابع: «طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد»، لافتًا إلى أن «طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً، بينما سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد».

يذكر أن العراق قد تعرض لعاصفة رملية شديدة في شهر مايو الماضي، أدت وقتها إلى تعليق الطيران في مطاري بغداد الدولي والنجف لعدة ساعات، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة وكل مظاهر الحياة في العاصمة العراقية.

كما أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل العديد من حالات الاختناق خلال العاصفة، ودعا متحدث الوزارة المواطنين إلى ارتداء الكمامات والبقاء داخل المنازل قدر الإمكان، خاصة الأشخاص ممن يعانون من أمراض الربو وعجز القلب.