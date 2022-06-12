رئيسة وزراء فرنسا ترحب بالنتائج الأولية للانتخابات وتدعو إلى زيادة الإقبال

رحبت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن بالنتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

وقالت بورن مساء اليوم الأحد "نحن القوة السياسة الوحيدة القادرة على الحصول على أغلبية في الجمعية الوطنية". وحذرت بشكل غير مباشر الناخبين من خطورة دعم اليسار قائلة "لا يمكن أن نخاطر بحدوث عدم استقرار".

وتابعت رئيسة الوزراء الفرنسية إنها وتحالف الوسط يرمزان إلى التوافق وأنهما سيبذلان قصارى جهدهما لمكافحة المتطرفين.

وأضافت بورن "مهمتنا الأولى هي إقناع المواطنين بالعودة إلى صنادق الاقتراع"، داعية الأشخاص الذين لم يصوتوا فى الجولة الأولى إلى الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية.

يذكر أن نسبة الإقبال في الانتخابات التي جرت اليوم بلغت 7ر47%، وفقا لمعاهد الاستطلاعات.