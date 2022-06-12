مخرج «برا المنهج» يفوز بجائزة أفضل إخراج بمهرجان ياسمين الحمامات السينمائي الدولي بتونس

أعلن المخرج عمرو سلامة، فوزه بالجائزة الكبرى كأفضل مخرج عن فيلم "برا المنهج"، في الدورة الأولى لمهرجان ياسمين الحمامات السينمائي الدولي "MIFF" بتونس.

وكشف المخرج عمرو سلامة - عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) - أن هذه الجائزة تعد الرابعة له كمخرج، والـ 14 التي يحصل عليها أبطال وفريق الفيلم حتى الآن،حيث حصل الفيلم مؤخرا على ستة جوائز من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته ال 70.

وشارك الفيلم - مؤخرا - في عدة مهرجانات سينمائية دولية من بينها مهرجان "هوليوود" للفيلم العربى بأمريكا، ومهرجان جمعية الفيلم السنوى 2021، وفاز من خلاله بطل الفيلم الفنان ماجد الكدوانى على جائزة أفضل ممثل أول عن دوره.

الفيلم دراما إنسانية تشويقية، تستعرض ظاهرة التنمر من خلال قصة طفل يتيم يبلغ عمر 13 سنة يدعى عمر، يريد أن يثبت شجاعته أمام زملائه فيقوم بالدخول إلى أحد المنازل المهجورة أمام مدرسته، ولكن يخشاه الجميع وتحكى حوله العديد من الأساطير، وعند دخوله يتعرف على رجل مسن يعيش فى المنزل وتنشأ علاقة صداقة بينهما، ويخوضان معا رحلة لاكتشاف الذات.

الفيلم بطولة ماجد الكدوانى والطفل المعجزة عمر شريف، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف، روبى، وأسماء أبو اليزيد ودنيا ماهر وأحمد خالد صالح، قصة وإخراج عمرو سلامة، وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومدير التصوير أحمد بشارى.



