 مهمة إنقاذ في إيطاليا بعد اختفاء ممثل مسلسل بابيلون برلين - بوابة الشروق
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مهمة إنقاذ في إيطاليا بعد اختفاء ممثل مسلسل بابيلون برلين

د ب أ
نشر في: الأحد 12 يونيو 2022 - 10:00 م | آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2022 - 10:00 م

أطلق مسؤولون إيطاليون مهمة إنقاذ شاركت فيها مروحية بعد اختفاء فولكر بروك ممثل مسلسل "بابيلون برلين" بعد جولة في المساء بين الجبال بالقرب من بحيرة لاجو ميجوري في شمالى إيطاليا.

وقالت السلطات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الممثل بروش الذي يعيش في برلين، لم يعد بعدما توجه للتنزه بمفرده من بلدة فورمازا مساء أمس السبت.

وأبلغ الممثلون السلطات بعد فشلهم في تحديد مكان بروش، الذي كان في المنطقة لتصوير فيلم "تو وين" في الفندق.

وتمكنت فرق الطوارئ من تحديد مكان بروش، الذي كان قد سار لمسافة 2500 متر، وعندما تم التواصل معه عبر الهاتف قال بالإنجليزية إنه "بخير".

كما يشارك في الفيلم الممثل الألماني دانيل برول وينتج الفيلم ستيفانو مورديني. ويركز الفيلم الذي سيتم طرحه في 2023 على التنافس الشديد بين الفريقين الألماني والإيطالي خلال بطولة العالم للسباقات في عام 1983.

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