أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه بلغ أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة 32600 ميجاوات، لافتة إلى أنه سجلت القدرات الكهربائية المتاحة 45900 ميجاوات.

وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنه بلغ احتياطي القدرات الكهربائية 13050 ميجاوات، مشيرة إلى المردود الايجابى للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على إثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية.

ويتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ذلك أولا بأول مع التوجيهات بسرعة الإصلاح عند حدوث أى عطل طارئ، مع استمرار تلقى أى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة.