 الرابطة الألمانية للمعلمين تدعو لمساعدات من الحكومة لدمج أطفال أوكرانيين بالمدارس - بوابة الشروق
الأحد 12 يونيو 2022 11:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

الرابطة الألمانية للمعلمين تدعو لمساعدات من الحكومة لدمج أطفال أوكرانيين بالمدارس

(د ب أ)
نشر في: الأحد 12 يونيو 2022 - 10:33 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2022 - 10:33 ص

دعت الرابطة الألمانية للمعلمين لإرساء مبدأ طويل المدى ومساعدات من الحكومة الاتحادية كي يتسنى دمج الأطفال والمراهقين اللاجئين القادمين من أوكرانيا في مسار الحياة المدرسية.

وقال نائب رئيس الرابطة هاينتس-بيتر مايدينجر لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في عددها الصادر اليوم الأحد: "دون حزمة دعم هائلة من الحكومة الاتحادية لن يمكن للولايات تحمل هذه المهمة".

وأشار مايدينجر إلى أن الأمر يتعلق في كثير من الأحيان بالوضع في كل مكان على حدة، و بالوسائل المالية والموارد البشرية المتوافرة لدعم هؤلاء اللاجئين.

وأضاف نائب رئيس الرابطة الألمانية للمعلمين: "هذه ظروف سيئة للغاية لمنح الأطفال الذين سيبقون بألمانيا لفترة طويلة، فرصة دمج دائمة".

وأشار إلى أنه يجب على مؤتمر وزراء التربية والتعليم إرساء مفهوم ذي محتويات واضحة وتقديم تعهدات بشأن عدد الموظفين والأموال التي يجب أن تتلقاها المدارس بشكل إضافي لهذا الغرض.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك