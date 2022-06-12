ناصر دويدار يعتذر لأسرة أم كلثوم بعد تصريحاته المسيئة لكوكب الشرق: هناك من يحاربني

أثارت تصريحات الشاعر ناصر دويدار بشأن كوكب الشرق أم كلثوم، الرأي العام في مصر، بعد توجيه اتهامات لكوكب الشرق وصفتها نقابة المهن الموسيقية بـ"المُهينة"، وأعلنت أسرتها عن تحريك دعوى قضائية ضده.

توجه الشاعر ناصر ديودار، لإبرام صلح مع أسرة أم كلثوم بقرية طماى الزهايرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مسقط رأس الراحلة، بحضور الكاتب الصحفى أيمن حكيم؛ لمقابلة عدلي سمير خالد إبراهيم، حفيد الشيخ خالد، شقيق أم كلثوم، وخالد سمير خالد.

واعتذر ديودار لأسرة الراحلة التى أبدت وعبرت عن غضبها بسبب تلك التصريحات المسيئة، وطالبت خلال الجلسة الاعتذار المباشر وليس التبرير، وهو ما نفذه دويدار.

وقال ديودار، إن هناك مشكلة تم خلقها من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اجتزال التصريحات، متابعا: "أنا من عشاق أم كلثوم، ويوجد من يحاربنى لمواقفي".

كانت قد أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر بيانا شديد اللهجة، بعد إهانة كوكب الشرق أم كلثوم وأحمد رامي في اتحاد كتاب مصر.

وأثارت تصريحات ناصر دويدار ضد كوكب الشرق أم كلثوم، خلال أمسية ثقافية داخل أروقة الاتحاد، حالة من الغضب الشديد بسبب ما اعتبره محبو أم كلثوم وأحمد رامي بأنه "تطاول على قامات مصرية تركت بصمتها فى تاريخ الفن العربي".

وخلال الندوة التى حملت عنوان "الأغنية المصرية وجدان أمة"، قال إن "أحمد رامي راجل متربي ومتعلم ووقع مع واحدة موالدية -قاصدا أم كلثوم- ويقال إن أم كلثوم تزوجت 11 مرة، ويقال الكثير لا داعى للحديث عنه الآن".

وتابع: "نتعامل مع أم كلثوم كمطربة عبقرية مصر لم تنجب مثلها في تاريخها، وبالمناسبة منظر أم كلثوم ملخبط، وأم كلثوم أنانية ورقصت رامي على الشناكل، ورامي عنده هطل عاطفي، كما أن أم كلثوم سرقت أغنيتين لشاعر شاب وادتهم لكبار الشعراء يشتغلوا عليها، والعلاقة بين أم كلثوم ورامي كانت علاقة ذئب بفريسته".

وردا على هذه التصريحات، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا أضاف: "محاولة النيل من تاريخها كل صغير وممول، فإن كيده في نحره ولن ينال غير الخسران".

وتابع البيان: "نقابة المهن الموسيقية لكونها القلعة التي يحتمي ببرجها التراث الفني والثقافي من كل متطاول وعابث ومتآمر، فإنها تقف لهؤلاء بالمرصاد وتدين كل محاولات النيل من تراثنا ورموزنا الفنية مثل كوكب الشرق سيدة الغناء العربي أم كلثوم التي كانت توحد الأمة العربية في كل شهر على قلب رجل واحد، لسماع شدوها الذي يأسر القلوب والألباب".

وأدانت نقابة الموسيقيين أي تطاول على شعراء مصر الذين ترسخوا في وجدان المصريين والعرب جميعآ وصاروا من علامات ثقافتها ونهضتها.