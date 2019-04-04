أبرز ما تقدمه وزارة الهجرة لأبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين بالخارج

تسعى وزارة الهجرة، إلى رعاية أبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين بالخارج على مختلف الأصعدة، وهو ما تؤكده وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم في تصريحاتها المتتالية، وهو ما انعكس على إقبال الطلبة المصريين بمدرسة فلوباتير بكندا، على جمع التبرعات لصالح "حياة كريمة"، بقيمة ما يعادل مليون جنيه مصري.

وهي المرة الأولى التي يشارك فيها هذه الفئة العمرية في مبادرة رئاسية ويصبحون جزءًا من مبادرة عالمية بهذا القدر.

وفيما يلي أبرز ما تقدمه الوزارة:

- تنظيم ملتقيات ومعسكرات لتوعيتهم بالتحديات التي تواجه وطنهم وبمقتضيات الأمن القومي المصري والإطلاع على الإنجازات وما وصلت إليه مصر من تطور وتنمية.

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب مصر الدارسين بالخارج، والتي جاءت لخلق مكون رئيسي لجميع الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، وكذلك إنشاء مظلة واحدة تجمع أبناء المصريين المغتربين لزيادة ربطهم بوطنهم.

- إطلاق مركز وزارة الهجرة للحوار للشباب المصريين الدراسين بالخارج ليعمل كمظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج لمتابعة متطلباتهم ومواجهة أي أفكار مغلوطة عن مصر.

- ‏إطلاق مبادرة "اتكلم عربي" برعاية رئيس الجمهورية والتي تستهدف مواجهة حرب طمس الهوية لأطفالنا وأبنائنا بالخارج.

- وعلى الصعيد النفسي، وقعت الوزارة برتوكول تعاون مع وحدة "لم الشمل" بمركز الفتوى يستهدف تسوية أي خلافات أسرية للمصريين في الخارج حتى لا يتأثر أبناؤنا من الجيلين الثاني والثالث بسبب هذا الخلاف الذي غالبا ما يكون له عواقب سلبية عليهم.