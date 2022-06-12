صوامع وشون الأقصر تستقبل 25 ألف طن قمح منذ بدء التوريد

قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأقصر، إن عملية توريد القمح إلى الصوامع تسير بشكل منتظم ومتابعة مكثفة من قبل المديرية، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والشركات المسوقة للقمح.

وأكد صلاح، لـ"الشروق"، استقبال نحو 25 ألف طن من القمح، منذ بدء موسم التوريد في الأقصر، وهو ما يمثل نسبة 72.8% من السعة التخزينية للشون والصوامع بالمحافظة.

وأشار إلى أن المساحة المزروعة من محصول القمح بالمحافظة، هذا العام بعد التنسيق بلغت 39 ألف فدان، ومن المتوقع توريد 70 ألف طن، بواقع 18 أردبًا لكل فدان؛ نتيجة القرارات الجديدة المنظمة للتوريد والتي تقضي بحرمان المزارع من الدعم في حال عدم توريد المحصول، بالإضافة إلى الحافز الذي وجه به رئيس الجمهورية بمنحه للموردين وهو 50 جنيهًا للمورد، و15 جنيهًا للخدمات التسويقية لمحصول التوريد بإجمالي 65 جنيهًا.

وأكد صلاح، أن هناك تشديدات على أن عملية التوريد هذا الموسم تعد بمثابة مهمة قومية وموسم استثنائي، للحفاظ على الأمن الغذائي للدولة.

وأهاب وكيل وزارة التموين، بالأقصر بالمزارعين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الدولة وتوريد نسبة القمح التي حددتها الدولة عن كل فدان، مؤكدا أنه يتم حاليا مراجعة عمليات التوريد لدى جميع الموردين، وكميات القمح التي تم توريدها إلى جميع الشون والصوامع والمطاحن بهدف محاسبة كل من يخالف التعليمات.