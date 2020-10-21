 كوريا الشمالية تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 - بوابة الشروق
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كوريا الشمالية تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

د ب أ
نشر في: الأحد 12 يونيو 2022 - 3:40 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2022 - 3:40 ص

سجلت كوريا الشمالية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ قوله إن 40 ألفا و60 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات.

وأضافت الوكالة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالحمى منذ أواخر أبريل الماضي في كوريا الشمالية، ارتفع إلى أكثر من 43ر4 مليون حالة، تعافى منهم 36ر4 مليون شخص، في حين يتلقى العلاج حاليا ما لا يقل عن 71 ألفا و160 شخصا.

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