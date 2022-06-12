تحدث جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، عن ملف اختيار المدير الفني للجبلاية، خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أنه سيتم الاستعانة بخبراء مصريين أمثال طه إسماعيل نجم الأهلي السابق وعلي أبو جريشة، لدعمه.

وقال علام، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": «نفكر في المدرسة البلجيكية ونريد أن تتحمل الجماهير وتدعهم لسنتين، التجربة البلجيكية جيدة لأنهم استطاعوا أن يصبحوا منتخب قوي».

وأضاف: «المدير الفني الذي سيحضر للاتحاد سيتم دعمه بالخبراء منهم طه إسماعيل وعلي أبو جريشة إلى جانب اثنان من المساعدين للمدير الفني الأجنبي للاتحاد»

وكان حازم إمام، عضو المجلس، أكد أنه حسم هوية المدير الفني للاتحاد، ومن المنتظر أن يعلن عنه في الاجتماع القادم للجبلاية، والمقرر له الخميس المقبل، عقب العودة من كوريا الجنوبية، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، في لقاء ودي.

وكان المنتخب، خسر من منتخب إثيوبيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مالاوي.