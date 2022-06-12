روسيا: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز سو-25 و8 طائرات مسيرة خلال يوم واحد

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن «الطيران الروسي قصف 25 تجمعا للقوات الأوكرانية»، مشيرة إلى «القضاء على أكثر من 150 من المقاتلين القوميين المتطرفين».

وقالت الوزارة إن القوات الروسية دمرت مستودع صواريخ بمدينة ترنوبل غربي أوكرانيا، قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى نظام كييف.

ولفتت إلى إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز «سو-25»، و8 طائرات مسيرة خلال يوم واحد، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، صباح الأحد.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات جمهورية لوجانسك الانفصالية، عن مقتل 25 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 ناقلات جند مصفحة و6 مركبات.

وذكر حساب القوات على تطبيق «تلجرام» أنه تم قتل ما يقارب من 70 جنديا أوكرانيا يوم أمس، بالإضافة لتدمير ثلاث دبابات ومدفعين اثنين ذاتيي الدفع وأربع شاحنات.