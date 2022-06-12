الأهلي: اتحاد الكرة يواصل تصريحاته «الفضفاضة» ولا يريد الاعتراف بالخطأ

استنكر سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، استمرار التصريحات الفضفاضة من اتحاد الكرة -على حد وصفه- لتضليل الجمهور والرأي العام فيما يتعلق بأزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا أمس السبت، اتهم فيه مسؤولي اتحاد الكرة بتعمد إخفاء خطاب «كاف» بشأن تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو ما رد عليه جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، بأن الأهلي تسلم لائحة دوري أبطال إفريقيا منذ بداية البطولة، ولم يطلب تنظيم النهائي في مصر.

وقال سعد شلبي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «أستغرب أنه بعد مؤتمر محمود الخطيب هناك استمرار لـ"الكلام الفضفاض"، رغم أن الحقائق موجودة وأصبحت ظاهرة للجميع والكل يعلم أن مسؤولية طلب تنظيم المباريات تقع على عاتق الاتحادات وليس الأندية».

وأضاف: «هل اتحاد الكرة مُصر على عدم التصحيح وعدم الاعتراف بالخطأ؟، نريد أن يشعر الناس بالثقة فيما يقوله مسؤولو الاتحاد».

وتابع: «الأهلي يتمتع بالمصداقية، لم نخدع الناس ونقول إن موقفنا قوي في أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا وسنحصل على حقوقنا بنسبة 100%».

وأكد: «وإنما قلنا إن موقفنا ضعيف لأن اتحاد الكرة لم يمدنا بالمستندات في الأوقات المناسبة، كما لم يتقدم الاتحاد بطلب إلى الكاف لتنظيم المباراة النهائية، لكن كان على الأهلي أن يكمل في شكواه وألا يفقد الأمل».

وأتم شلبي تصريحاته بالحديث عن شكل العلاقة بين الأهلي واتحاد الكرة مستقبلًا بعد هذه الأزمة، حيث قال: «هناك قانون يضبط العلاقة بين الطرفين، والأهلي ملتزم بهذا القانون لأن اتحاد الكرة في النهاية هو أحد مؤسسات الدولة المصرية».