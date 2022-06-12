سلة الاتحاد السكندري يعلن تجديد عقد هيثم كمال لثلاث مواسم مقبلة

أعلن نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، التجديد لنجم الفريق الأول لكرة السلة والمنتخب الوطني، هيثم كمال لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "نُهنىء لاعبنا هيثم كمال .. على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر لـ " 3 مواسم قادمة.

ويسعى الاتحاد برئاسة مصيلحي، في تدعيم الفريق بالعديد من الصفقات القوية، بعد ضم آنس أسامة، من الزمالك، في صفقة انتقال حر، بجانب التجديد للاعبين الذي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل، من أجل العودة لمنصات التتويج مجددا، خاصة مع خسارة جميع الألقاب هذا الموسم لصالح الأهلي.

ولم يحسم الاتحاد حتى الآن، ملف المدير الفني الأجنبي للفريق، خاصة بعد رحيل أحمد مرعي، لتدريب الزمالك، بداية من الموسم المقبل.

وفي سياق متصل، كشف مصدر داخل الاتحاد لـ"الشروق"، أن زعيم الثغر فتح خط مفاوضات خلال الساعات الماضية، من أجل الحصول على توقيع أليكس يونج، لاعب الأهلي السابق، من أجل التعاقد معه، ولكن فضلا عدم أنهاء الصفقة حتى لا يوقع النادي مع لاعب ليس ضمن رغبات المدير الفني الجديد.