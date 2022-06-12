رئيس وزراء تايوان: مستعدون للانخراط مع الصين دون شروط سياسية مسبقة

قال رئيس وزراء تايوان سو تسينج تشانج اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة للانخراط مع الصين بنية حسنة وعلى أساس المساواة ودون شروط سياسية مسبقة، قائلا "لا نريد إغلاق الباب أمام الصين".

وأضاف سو - حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن تايوان تتمتع دائما بحسن نية تجاه الصين، وذلك في حديثه للصحفيين بعد أن حظرت الصين استيراد أسماك الهامور من تايوان لأسباب تتعلق بالسلامة وهي خطوة وصفتها تايبيه بأنها "ذات دوافع سياسية".

وأشار سو إلى أنه "طالما كانت هناك مساواة ومعاملة بالمثل ولا توجد شروط سياسية مسبقة، فنحن على استعداد للتواصل بنية طيبة مع الصين"، لافتا إلى أن "تايوان لا تريد أن تغلق الباب في وجه الصين.. إن الصين هي التي تستخدم وسائل مختلفة لقمع تايوان ومعاملتها بشكل غير معقول".

ويشار إلى أن العلاقات بين تايبيه وبكين تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين مع زيادة الضغط السياسي والعسكري من الصين؛ لحمل الجزيرة على قبول سيادتها، وتقول الصين إن تايوان - التي تتمتع بحكم ديمقراطي - هي إقليم تابع لها.

وكان وزير الدفاع الصيني وي فنج قد قال في وقت سابق اليوم الأحد في منتدى أمني بسنغافورة إن الحكومة الصينية تسعى إلى "إعادة التوحيد السلمي" مع تايوان لكنها تحتفظ "بخيارات أخرى".