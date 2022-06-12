 اليوم.. بدء الحملة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالأقصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. بدء الحملة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الأحد 12 يونيو 2022 - 5:27 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2022 - 5:27 ص

أكد الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنهاء كل التجهيزات اللازمة لبدء فعاليات الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وذلك بدءاً من اليوم الأحد.

وقال وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه من المقرر أن تنطلق الحملة اعتبارا من اليوم الأحد المقبل 12 يونيو الجاري وحتى 15 يونيو الجاري، وذلك من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، مع وجود فرق متحركة من منزل إلى منزل وفرق ثابتة فى الوحدات الصحية حتى الساعة الثامنة مساء للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين للتطعيم.

وأشار طاهر إلى أن التطعيم يستهدف تقوية مناعة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات ضد المرض، ويتم أخذ نقطتين منه بالفم من طعم شلل الأطفال نمط 2 أحادي التكافؤ.

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