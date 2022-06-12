الرئيس العراقي: إنصاف ضحايا سبايكر ترسيخا لدولة قادرة على حماية مواطنيها

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن إنصاف ضحايا سبايكر أقل واجب تجاههم، مشيراً إلى أهمية التضامن الوطني لترسيخ دولة مقتدرة حامية لمواطنيها.

وقال الرئيس صالح -في تغريدة له على تويتر، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"- نستذكر فاجعة سبايكر، الإبادة الجماعية التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية بحق شباب العراق، والجريمة التي تندى لها الإنسانية.

وأكد أن إنصاف الضحايا أقل الواجب،وكان لرئاسة الجمهورية شرف تقديم قانون يضمن حقوقهم، مشيرا إلى أن التضامن الوطني لترسيخ دولة مقتدرة حامية لمواطنيها لمنع تكرار المآسي أعظم تقدير للشهداء".