بوتين: روسيا اتحاد قوي وله دوره في العالم

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، المواطنين بمناسبة «يوم روسيا»، مؤكدا أنه من المهم الآن أن يتحد الروس.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، قال بوتين خلال حفل تسليم جوائز الدولة، اليوم الأحد: «أهنئكم وجميع مواطني الدولة بمناسبة يوم روسيا - في عطلة عامة مكرسة لبلدنا الأصلي، مليئة بالفخر بتاريخها، والإيمان بمستقبلها. واليوم، نفهم بشكل خاص مدى أهمية ذلك بالنسبة إلى الوطن، لمجتمعنا، من أجل توحيد الشعب».

وأشار الرئيس الروسي إلى قيمة وقوة التقاليد والأسس الروحية، التي تعود إلى قرون والتي كانت تزداد قوة عبر تاريخ روسيا وتركها الأسلاف في وصية، قائلًا إن «روسيا اتحاد قوي وله دوره في العالم».

وقال: «هذه الوحدة وهذا الإخلاص للوطن الأم، والمسؤولية عنها ورثها أسلافنا. نحن نعلم القوة العظيمة التي تتمتع بها هذه التقاليد والقيم الأخلاقية والأسس الروحية، التي تعود إلى قرون. لقد نشأت ونمت أقوى ألف عام طوال من تاريخ روسيا. واليوم توحد شعبنا المتعدد الجنسيات، الذي كانت مشاعره الوطنية الصادقة والعميقة في جميع الأوقات ولا تزال مقدسة».

كما أعرب عن فخره بإنجازات الأجيال السابقة، قائلا: «نحن فخورون بالإنجازات والانتصارات العسكرية لأسلافنا، فخورون بجميع الذين تطلعوا وعرفوا كيفية المضي قدما.. والدفاع عن الوطن الأم في المعارك، وتأكيد دوره الجدير في العالم».

ويحتفل الشعب الروسي في مثل هذا اليوم من كل عام، بيوم روسيا، حيث تقام في مختلف المناطق والمدن حفلات موسيقية وفعاليات رياضية للكبار والأطفال، ويتم إطلاق الألعاب النارية.