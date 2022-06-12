وزير دفاع سنغافورة يعرب عن ارتياح آسيان لعدم الاضطرار للانحياز لطرف

قال وزير دفاع سنغافورة نج إنج هين إن دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيانأ تشعر بالارتياح من حقيقة أن قادة دفاع الولايات المتحدة والصين التقوا في منتدى "حوار شانجري-لا" ولم يطلب أي منهما أن تقف المنطقة إلى أي جانب.

وقال الوزير في تصريحات نقلتها صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم الأحد إن كلا البلدين قالا إنه ليس هناك حاجة للاختيار، وأنهما لا يريدان لآسيان أن تختار إلى أي جانب تقف.

وأضاف للصحفيين في ختام الاجتماع اليوم إنه "سواء كانت هذه هي الحقيقة، أعتقد أن الحقائق فقط هي التي ستتحدث عن نفسها".

وجاءت تصريحات الوزير ردا على سؤال بشأن رد فعل دول آسيان على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الصيني وي فينجي اللذين كانا المتحدثين الرئيسيين في الاجتماع الدفاعي الذي استمر على مدار ثلاثة أيام.