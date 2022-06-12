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بيراميدز يواجه البنك الأهلي وديا

محمد جلال
نشر في: الأحد 12 يونيو 2022 - 9:46 م | آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2022 - 9:46 م

يخوض فريق بيراميدز مباراة ودية جديدة أمام نظيره نادي البنك الأهلي في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري والكأس عقب انتهاء التوقف الدولي الحالي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة من مساء الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوي.

ويستعد بيراميدز للعودة واستئناف الدوري بداية من يوم 22 يونيو الجاري بمواجهة إيسترن كومباني، قبل مواجهة الأهلي يوم 26 من نفس الشهر في إطار بطولة كأس مصر بنسختها القديمة.

يذكر أن بيراميدز خاص خلال فترة التوقف الحالي مباراة ودية في مدينة جدة أمام الاتحاد السعودي حقق فيها بيراميدز الفوز بهدف دون مقابل سجله المدافع أسامة جلال.


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