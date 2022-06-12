 محافظ كفر الشيخ: توريد 232 ألف طن قمح بالمحافظة - بوابة الشروق
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محافظ كفر الشيخ: توريد 232 ألف طن قمح بالمحافظة

محمد نصار
نشر في: الأحد 12 يونيو 2022 - 11:05 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2022 - 11:05 ص

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه تم توريد 232 ألفا و131 طن قمح حتى اليوم، مشيرا إلى أن المستهدف توريد 450 ألف طن قمح.

وأضاف المحافظ، فى بيان اليوم، أنه يتابع سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 23 موقعا.

وأشار إلى تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وناشد المحافظ، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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