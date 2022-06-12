قالت دينا الهلالي عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الدولة تتخذ خطوات جادة في التصدي لعمالة الأطفال وسن تشريعات تتصدى لتلك الظاهرة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالزيادة السكانية، موضحة أنه وبالتزامن مع حلول اليوم العالمي لمكافحة الأطفال، اتخذ مجلس الشيوخ مسارا يتصدى فيه لتلك الظاهرة الذي تترجم في إقرار مشروع قانون العمل الجديد بحظر تشغيلهم قبل بلوغ 15 عاما.

وأضافت "هلالي"، أنه ومع حلول ذلك اليوم وما تخطو فيه الدولة من خطوات للحد منها، فإن هناك ظاهرة ازدادت خلال الآونة الأخيرة لابد وأن نتنبه إليها، التي تمثل شكلا جديدا من عمالة الأطفال واستغلالهم لتحقيق أرباح، وذلك من خلال أسرهم بمقاطع فيديوهات على مواقع السوشيال ميديا، وهو ما يمثل انتهاكا لحقوقهم بـ"إشراف عائلي".

وتابعت: "أصبحت ظاهرة استخدام الأطفال من قبل ذويهم لتحقيق أرباح عبر مواقع التواصل الاجتماعى تمثل إشكالية كبيرة فى المجتمع المصرى، وذلك وراء مساعي البعض لهوس التريند والتربح من مواقع الإنترنت، ومنها يوتيوب وتيك توك وغيرهما، وذلك بنشر مقاطع فيديو تضم محتويات غير هادفة بين الاستعطاف والتنمر، وصولا بنشر مقاطع فى حياتهم اليومية، وهو ما يعد اختراقا لخصوصية الأطفال واستغلالهم، وإن كان بغير قصدٍ؛ فالطفل لم يمتلك بعد الإدراك الكافي ليقرر إيجابية هذا الأمر أو سوءه، وهو ما يمثل تعديا على حقوقه من قبل أسرته من أجل تحقيق الشهرة وجني الأرباح، وهو يعتبر انتهاكًا للطفل وإساءة لكرامته والتأثير على صحته".

وأوضحت أن استغلال الأطفال مجرم في المادة رقم 80، التي تنص على "التزام الدولة بحماية الطفل من كل أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري"، كما أنَّه مجرم في المادة رقم 291 بقانون العقوبات التي "تحظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغلاه جنسيا أو تجاريا أو استخدمه في العمل القسري أو عير ذلك من الأغراض غير المشروعة"، كما ينص قانون الطفل على حالات تعرض الطفل للخطر التي من بينها الاتجار به.

ولفتت إلى أن التطبيقات الإلكترونية كـ"التيك توك" وغيرها ساهمت فى المتاجرة بالطفل وفتح طريق جديد على الأهالى لزيادة كسب المال والشهرة على حساب حياة الأطفال واستغلال وقتهم وبراءتهم فى أجمل أوقات حياتهم ليكون سببا لجنى الأموال لوالديه وذلك بتحقيق عائد مالي شهري وسنوي مع ارتفاع المشاهدات، والحقيقة أنهم لا يدركون أن ذلك ينتهك حقوقية الطفل فى أن يعيش حياته بشكل طبيعى كغيره من الأطفال.

وطالبت بضرورة النظر في تغليظ عقوبة استغلال الطفل، وبالأخص من ولي أمره، بما يسيئ لحقوقه، خاصة وأن العقوبة المنصوصة بالمقارنة لحجم الجريمة تجعل البعض يستهين بها أمام ما يحققونه من عائد مالي كبير وراء ارتفاع المشاهدات.