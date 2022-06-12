رئيس المجلس الرئاسي اليمني يحث الدول العربية على تفعيل إدراج جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، إلى دور عربي فاعل من أجل مواجهة التحديات المحدقة بالأمة، وفي المقدمة أهمية نصرة الشعب اليمني وحقه باستعادة دولته، وإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، مساء الأحد، أشاد رئيس المجلس، في جلسة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، بدور الجامعة وموقفها الموحد إلى جانب اليمن وقضاياه العادلة.

وأعرب عن ثقته بمواصلة هذا الدور الرائد للجامعة في مناصرة ودعم الشعب اليمني، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين كان لهم أعظم الأثر في منع انهيار الدولة، وصمود الجبهة المقاومة للنفوذ الإيراني في اليمن والمنطقة.

وأكد خلال الجلسة المراسمية، التي عقدت بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعضوي مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، والأمناء المساعدين في الجامعة، أهمية دور المنظمات والهيئات الإقليمية، وفي المقدمة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون، والاعتماد عليها في صناعة السلام والدفاع عن مصالح الشعوب، جنبا إلى جنب مع منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأعرب عن تطلعه إلى مضاعفة الضغط من أجل دفع المليشيا الحوثية للوفاء بالتزاماتها، بموجب اتفاق الهدنة الأممية، وفي المقدمة فتح معابر تعز والمدن الأخرى، وإنقاذ الناقلة صافر من الانهيار والتسبب بكارثة بيئية غير مسبوقة للدول المطلة على البحر الأحمر، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.

وأشار إلى الكلفة الباهظة للحرب التي تشنها المليشيا الحوثية للعام الثامن، ومخاطر تزويد النظام الإيراني لهذه الجماعة المارقة على أمن المنطقة، وخطوط الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم.

وأضاف: «إن استمرار الهجمات العابرة للحدود من شأنها أن تمثل أخطر تهديد لإمدادات الطاقة العالمية، من دول الجوار التي لطالما حرصت على أمن واستقرار اليمن وإنهاء معاناة شعبه»، محذرًا من أن «التخادم الصريح بين عملاء إيران والتنظيمات الإرهابية في اليمن، ينذر بموجة جديدة من الهجمات والدمار، خصوصا بعدما أفرجت المليشيا عن العديد من المحكومين بقضايا إرهابية».

وفي هذا الصدد، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقرار الجامعة العربية على مستوى المندوبين بإدراج جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، وحث الدول العربية على تفعيل هذا القرار بصورة عاجلة، من أجل ردع الانتهاكات الفظيعة بحق الشعب اليمني، وتجفيف موارد تمويل هذه الميليشيا الارهابية.

وعرض في كلمته خلال جلسة مجلس جامعة الدول العربية التي رأسها سفير الجمهورية اللبنانية علي الحلبي، رئيس الدورة الحالية، تطورات المشهد اليمني والإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والأمنية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، والدعم العربي المطلوب على هذا الصعيد.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي جامعة الدول العربية إلى حشد القدرات كافة، إلى جانب الصلات التي يقودها المجلس كأفضل ضمان؛ لاستعادة الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.