مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمهما عامل دليفرى بدراجته وسط الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، حادث اصطدام دراجة بخارية يقودها عامل ديلفري في مطعم، بطفلتين، خلال مروره بمنطقة شارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر، ما أسفر عن مصرع طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وإصابة الآخرى بإصابات خطيرة، تم على إثرها نقلها لمستشفى الأقصر العام ومنها إلى أسيوط لإجراء جراحات عاجلة لها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة، يفيد باصطدام دراجة بخارية لعامل دليفرى فى أحد المطاعم بوسط مدينة الأقصر، خلال سيره في منطقة شارع الخور في طفلتين تبلغان من العمر 8 سنوات من سكان المنطقة، مما أسفر عن مصرع طفلة في الحال وفارقت الحياة في التصادم.

وأصيبت الطفلة الآخرى بكدمات وجروح بالغة تم على إثرها نقلها لمستشفى الكرنك الدولي لفحصها، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تقرر نقلها لمستشفى أسيوط الجامعى لإجراء جراحات عاجلة لها، وأصيب عامل الدليفري بكدمات وجروح، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.