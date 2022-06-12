نظم عدد من التجار في منطقة أمين بطهران، تجمعا للاحتجاج على مشاكلهم في العمل، مرددين هتافات مثل: «إذا لم تحل مشاكلنا سنخلق فوضى في طهران»، وطالبوا بإغلاق المتاجر.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، مساء الأحد، ردّد المتقاعدون المحتجون في أصفهان، وسط إيران، هتافات للتنديد بالأوضاع المعيشية، واصفين ثورة 1979 بـ«الفتنة»، وأنها سبب إفقار الشعب الإيراني.

ردّد المتقاعدون المحتجون في أصفهان، وسط إيران، هتافات للتنديد بالأوضاع المعيشية، واصفين ثورة 1979 بـ"الفتنة" وسبب إفقار الشعب الإيراني. ورفعوا شعار "ثورة 1979 فتنة أدت إلى إفقار الشعب".#احتجاجات_إيران pic.twitter.com/lg3OgCMrBl — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) June 12, 2022

وبالتزامن مع احتجاج المتقاعدين في المدن الإيرانية، تجمع عدد من مواطني العاصمة أمام دائرة كهرباء طهران بارس، مرددين هتافات مثل: «الماء والكهرباء والحياة، حقنا غير القابل للتصرف».

وردد المشاركون في التجمع أيضا هتافات: «إيران ليس لها قانون، نحن نبحث عن القانون»، و«الموت لهذه الحكومة المخادعة».

وفي غضون ذلك، واصل المتقاعدون تجمعاتهم في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على سوء الظروف المعيشية والمعاشات المنخفضة، مرددين هتافات مناهضة للنظام وللرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأظهرت تقارير ومقاطع فيديو منشورة في مدن مختلفة ترديد هتافات: «الموت لرئيسي»، و«حسين حسين شعارهم، والكذب والسرقة أفعالهم»، و«فقط في الشارع نحصل على حقوقنا».

وكان من بين شعارات المتقاعدين أيضا: «لا لبنان ولا غز ، فكروا في المتقاعدين»، و«حكومة غير كفء نحن نعمل وأنتم تأكلون».

كما تجمع عدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي، أمس السبت، في مدن مختلفة بإيران للاحتجاج على عدم زيادة رواتبهم بما يتناسب مع معدل التضخم.

ويطالب المتقاعدون بزيادة الأجور إلى المعدل الحقيقي لسلة الكفاف، ويقولون إن الحكومة ليست مستعدة حتى للامتثال لقرار مجلس العمل بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 38%.

إلى ذلك، احتجت نقابة العمال الحرة في بيان على زيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي وصناديق المعاشات الحكومية والعسكرية بنسبة 10%.