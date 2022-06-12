السفارة اليمنية بالقاهرة: مصر كانت دائما حاضرة في مساعدة شعبنا

قال بليغ المخلافي المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالقاهرة، إن زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إلى القاهرة تأتي في إطار عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وأضاف المخلافي، في اتصال هاتفي لبرنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور» مساء السبت، أن مصر كانت دائما حاضرة في مساعدة الشعب اليمني في ثوراته، مشيدا بالدعم الذي قدمته الحكومة المصرية من مساعدات طبية وغذائية للشعب اليمني خلال السنوات الماضية.

وأكد أن مصر دولة محورية في المنطقة ولها دور فاعل ومهم، خاصة وأن هناك ملفات وقضايا مشتركة بين البلدية لا سيما في مجال الأمن وحماية البحر الأحمر، فلا عن احتضان القاهرة مئات الآلاف من اليمنيين الذين نزحوا إليها نتيجة الحرب.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى، والمعنية بإبرام الكثير من الاتفاقيات وتطويرها وبروتوكولات الثنائية الوقعة بين البلدين.

يأتي ذلك على خلفية لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بقصر الاتحادية صباح السبت، لبحث أخر المستجدات على الساحة اليمنية.