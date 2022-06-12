أوكرانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا التدخل العسكري الروسي من الأطفال إلى 795 قتيلا ومصابا

أكد مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الأحد، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 795 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام- في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية أنه: "بحلول صباح اليوم 12 يونيو، تضرر 795 طفلًا في أوكرانيا نتيجة للعدوان المسلح الروسي. وعلى وجه الخصوص، قتل 287 طفلا وأصيب 508 آخرين".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا"، موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (217 طفلا).

وأوضح أنه نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 1971 مؤسسة تعليمية، 194 منها دمرت بالكامل.