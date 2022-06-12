سريلانكا: اعتقال 38 شخصا حاولوا الهجرة بشكل غير قانوني إلى أستراليا

أعلنت البحرية السريلانكية، اليوم الأحد، أنها احتجزت سفينة صيد محلية على متنها 38 فردا، يشتبه في أنهم كانوا يحاولون القيام بهجرة غير شرعية إلى دولة أجنبية، خلال عملية تفقد أجريت في البحار الجنوبية الشرقية للجزيرة أمس.

ونقلت صحيفة "دايلي ميرور" السريلانكية عن البحرية القول: إنه "خلال عملية التفقد التي أجريت في البحار قبالة أوكاندا، اعترضت البحرية سفينة صيد محلية تحمل 38 شخصًا يشتبه في أنهم يحاولون الهجرة بشكل غير قانوني من الجزيرة إلى أستراليا".

وذكرت البحرية أن 26 رجلا، بينهم ستة رجال، متورطون في عملية تهريب البشر، وخمس إناث وسبعة أطفال كانوا من بين المحتجزين، وقد تم تسليمهم إلى شرطة بنما لمتابعة الإجراءات القانونية ، إلى جانب المشتبه بهم، احتجزت البحرية سفينة الصيد التي استخدمت في هذا العمل غير القانوني، بينما كشفت عمليات البحث الإضافية أن سفينة الصيد تعرضت لعطل ميكانيكي في محركها وأن السفينة كانت غير مناسبة للرحلات الطويلة.

وكانت الحكومة الأسترالية قد أعادت فريقين من 12 و15 سريلانكيًا في 24 مايو، و9 يونيو على التوالي، بعد أن أحبطت محاولاتهم للهجرة غير الشرعية إلى أستراليا عن طريق القوارب، وبمجرد إعادتهم إلى أوطانهم، قد لا يكون هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين مؤهلين للحصول على تأشيرة صالحة إلى أستراليا لاحقًا.