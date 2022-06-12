بولندا تعلن بالصور اكتمال السياج الحدودي مع بيلاروس

أعلنت السلطات البولندية، التي تسعى لمنع تكرار أزمة هجرة شهدها العام الماضي عندما اقتحمت حشود من المهاجرين الحدود، أنه تم الانتهاء من سياج بطول نحو 140 كيلومترا تقريبا على الحدود مع بيلاروس.

ووفقا لمقطع فيديو نشرته دورية الحدود البولندية، اليوم الأحد، فسوف يتم البدء في عمل حاجز إلكتروني في الأيام المقبلة. وأظهر الفيديو سياجا عاليا مع مركبات تقوم بدوريات على مسار أمامه.

كانت حدود بولندا مع بيلاروس، والتي تمتد بطول 418 كيلومترا، قد تحولت إلى نقطة ساخنة للهجرة العام الماضي عندما توافد آلاف الأشخاص فجأة، وتردد أن بيلاروس شجعت هؤلاء المهاجرين على الوفود إليها ثم نقلتهم إلى الحدود بقصد إحداث أزمة.

وجاء العديد من هؤلاء المهاجرين من مناطق تعاني من الحرب، ما يعني أن الجانب البولندي لم يكن أمامه سوى السماح بتدفق غير منضبط وإلا يتم اتهامه بصد المهاجرين الذين يحاولون الفرار حفاظًا على حياتهم.

ووصلت الأزمة إلى ذروتها في أشهر الصيف والخريف الأكثر دفئا في عام 2021، قبل أن تتراجع في الشتاء. والآن، بعد أن بدأت درجات الحرارة في الارتفاع مجددا، ذكرت السلطات البولندية أن اللاجئين يعودون بأعداد أكبر. وأعلن مسؤولون بولنديون أمس السبت عن اعتقال 14 شخصا حاولوا العبور من بيلاروس.

وكانت القوات البولندية قد أقامت سياجا مؤقتا في أغسطس. ومنذ يناير، تم استبدال جزء تلو الآخر ليحل مكانه سياج بارتفاع 5ر5 متر مزود بأجهزة استشعار حركي وكاميرات.

ومن المقرر أن ينتهي العمل به بحلول نهاية يونيو الجاري بتكلفة مدرجة في الميزانية تبلغ 366 مليون يورو (9ر384 مليون دولار).