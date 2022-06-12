أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن مصر قلب قارتنا الإفريقية النابضة، وتفتح ذراعيها دومًا للقاء واستقبال أشقائها من الدول الإفريقية.

جاء ذلك، اليوم الأحد، خلال كلمته في افتتاح الدورة التدريبية الثانية للكوادر المحلية الإفريقية بالقاهرة في مجال التنمية المحلية واللامركزية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

ويشارك في الدورة التي تستمر لمدة 10 أيام 24 متدربا من 17 دولة إفريقية هي (بوركينا فاسو - الجابون - بوروندي - جنوب السودان - غينيا الاستوائية - سيراليون - الكاميرون - الكونغو برازافيل - جزر القمر - توجو - تشاد - مالاوي - سيشل - جيبوتي - زامبيا - الكونغو الديموقراطية- موريتانيا).

وأشار إلى أنه كان لنجاح النسخة الأولى من دورة تدريب الكوادر المحلية الافريقية والتي عقدت في نوفمبر 2019 تزامنا مع عام الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، دافعا لنا لاستكمال جهودنا لدعم أبنائنا ومتدربينا من كوادر العمل المحلي الإفريقي، خاصة مع تعدد التحديات التي نواجهها حاليا على الصعيدين الوطني والمحلي.

وأوضح اهتمام الوزارة بالتدريب والتأهيل المستمر لكوادر المحافظات والوحدات المحلية من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة والأكاديمية الوطنية للتدريب والمنح الدراسية والتدريبية التي يتم تنفيذها من خلال التعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين والبرامج الممولة التي تنفذها الوزارة، مشيرا إلى تخريج أكثر من خمسة آلاف من كوادر الإدارة المحلية سنويا من هذا البرامج، وهو ما يعطي دفعة مستمرة لمعدلات الأداء على مستوى آليات الإدارة المحلية.

وأضاف الوزير، أنه على الرغم من إن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا أدت إلى تأجيل انعقاد النسخة الثانية أكثر من مرة للقيود على حركة السفر الدولية، إلا إننا التزامنا بالعمل المشترك مع أشقاءنا في إفريقيا ودعم كوادرها المحلية كان دوما نصب أعيننا ونجحنا أخيرا في تنظيم هذا البرنامج التدريبي المكثف لنخبة من القيادات المحلية في 17 دولة إفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

وأضاف أنه مما لا شك فيه فإن كل التحديات التي يواجهها عالمنا المعاصر يجب أن يتم التصدي لها أولا على المستوى المحلي، وهناك العديد من التحديات التي فرضتها الظروف الدولية الراهنة على دولنا وعلى المدن والمحليات الإفريقية بوصفها حائط الصد الأول في مواجهة تلك التحديات، والتي يأتي على رأسها الأزمات الصحية التي ارتبطت خلال العامين الماضيين بجائحة كورونا، والتي تصدت لها دولنا من خلال سياسات قامت بتنفيذها علي أرض الواقع مدننا وحكوماتنا من خلال المحافظات والمدن والأجهزة المحلية.

وتابع شعراوي: "يهمني كذلك الإشارة لتحدي أخر مرتبط بأزمة نقص الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية والزراعية عالميا وتأثيراتها على امدادات سلاسل الغذاء والوقود والأسمدة وسد الفجوات وتقليل وترشيد الاستهلاك في ظل مابعد الجائحة التي أضرت بسلاسل القيمة الغذائية، والتي زادها اضطرابا الحرب الروسية الأوكرانية الجارية ودون مؤشرات على قرب توقفها، تلك الأزمة التي وصفها برنامج الغذاء العالمي بأنها الأزمة الأخطر منذ عام 2008".

وأشار إلى التحديات المناخية القاسية وقدرة قارتنا الأفريقية على تطوير خطة عمل لدعم قدراتها على الصمود (2022-2032)، ومواجهة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بل والأمنية والإنسانية المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأكد على أهمية الشراكات الدولية والإقليمية ودورها في دعم مسيرة التنمية وتوطين أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وتطوير المناطق العشوائية والتنمية الحضرية، لافتا إلى أننا نتطلع في مصر وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهي الأهم في تاريخنا المعاصر إلى تطبيق مفهوم التنمية الشاملة للنهوض بمقدرات وتحسين ظروف معيشة 58 مليون مصري يعيشون في الريف المصري، ونتطلع ليوم تنتقل تلك التجربة لبلداننا الإفريقية، في إطار الأمل المنشود لتوفير حياة كريمة لكل إفريقي من سكن كريم وصحة وتعليم وبنية أساسية.

ومن جانبه، رحب المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتدريب بالكوادر الإفريقية في بلدهم الثاني مصر مهد الحضارات وملتقي الثقافات وقاطرة التنميه في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأعرب المهندس صلاح شحاتة عن سعادته لتكرار التجربة الناجحة للدورة الأولى للكوادر الإفريقية التي عقدت في شهر نوفمبر 2019 وتم تنفيذها في مركز التنمية المحلية بسقارة لمدة أسبوعين بمشاركة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وعدد من المنظمات الدولية لـ27 متدربًا من 21 دولة إفريقيا تحت رعاية القيادة السياسية وبتوجيه واهتمام بالغ من وزير التنمية المحلية.

ومن جانبها، قالت المستشارة علياء أبو النجا ممثلة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، إن الوكالة تضع بناء القدرات والتدريب والتأهيل للكوادر الإفريقية على رأس أولوياتها.

وأضافت أن الوكالة تعمل في ٣ قارات بالعالم ولديها برامج في حوالي ٨٠ دولة، مشيرةً إلى أن قارة أفريقيا لها أولوية مطلقة وقصوى في برامج التعاون والأنشطة التي تتيحها الوكالة المصرية.