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طالبة أمريكية تحقق أفضل توقيت في سباق 200 متر

وكالات
نشر في: الأحد 12 يونيو 2022 - 11:07 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2022 - 11:07 ص

حققت آبي شتاينر، الطالبة الأمريكية بجامعة كنتاكي، السبت أفضل توقيت هذا العام في سباق 200 م عندما قطعت المسافة بزمن 21.80 ثانية وفازت ببطولة الجامعات لألعاب القوى في يوجين بولاية أوريجون.

وتفوقت شتاينر البالغة من العمر 22 عامًا على النيجيرية فايفور أوفيلي من جامعة ولاية لويزيانا (22.05 ثانية).

وكان أفضل توقيت في سباق 200 م هذا العام بحوزة الواعدة الناميبية كريستين مبوما (18 عاما) عندما سجلت 21.87 ثانية في 30 أبريل الماضي.

وسجلت العداءة الأمريكية توقيتها الرائع على المضمار الذي ستقام عليه منافسات بطولة العالم لألعاب القوى في يوليو المقبل، كما سيستضيف في الفترة من 23 الى 26 يونيو الحالي التجارب الأمريكية التي ستحاول خلالها شتاينر حجز بطاقتها الى بطولة العالم.


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