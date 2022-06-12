أعلن نادي المصري البورسعيدي تعيين حسام حسن، مديرا فنيا للفريق بعد توجيه الشكر إلى التونسي معين الشعباني، الذي رحل عن صفوف الفريق مؤخرًا.

وجاء تعاقد فريق المصري البورسعيدي مع حسام حسن بعدما تراجعت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، حيث يعد أخر فوز للمصري في بطولة الدوري أمام الأهلي في الجولة الثامنة.

وطالب حسام حسن، لاعبي فريقه بعدم التركيز في الأزمات الإدارية التي ضربت النادي مؤخراً، في ظل توتر المفاوضات مع معين الشعباني، وهو ما أخر الإعلان بشكل رسمي عن تولى حسام حسن المسؤولية الفنية للمصري حتى الآن.

وفرض حسام حسن حالة من الانضباط داخل معسكر الفريق المقام ببرج العرب، لمنع تسريب أى أخبار، وذلك للتركيز فى اللقاء القادم أمام المنصورة، والمقرر إقامته غداً الأحد ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.