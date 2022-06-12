أهالي جهينة يشتكون من غلق ترعة نزة ويخشون تصحر أراضيهم في سوهاج

اشتكى عدد من أهالي نزة في مركز جهينة بمحافظة سوهاج من انعدام المياه في الترعة التي تغزي أراضيهم الزراعية وحرمان قرابة 500 فدان من المياه.

وقال عدد من الأهالي، إن المقاول المكلف بعمل تبطين للترعة حاليا، أغلق تدفق المياه عنها بشكل كامل في وقت المناوبة التي تمتلأ فيها بالمياه ما يهدد بتصحر الأراضي إن لم يتم حل المشكلة بشكل عاجل.

وناشد الأهلي، سرعة تدخل المسؤولين في وزارة الزراعة والري ومحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لحل الأزمة في أقرب وقت.

من جانبه قال المهندس مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الري بمحافظة سوهاج، إن الوقت الحالي تسعى فيه الدولة وتضع أهم أهدافها القومية مشروع تبطين وتأهيل الترع التي تقوم بتقليل فاقد المياه والحفاظ على حصة مصر المائية.

وأوضح أن مصر حصتها الأن أصبحت ثابتة من المياه، وبالتالي تبطين ترعة نزة يساهم في تقليل الماء المهدر، أما بالنسبة لترعة نزة فلم ترد أي شكاوى لهم بما يخص من قيام المزارعين بعدم وصول المياه لري أراضيهم الزراعية، ومن يتضرر يقدم شكوى.

وتابع: "علينا نحن توفير المياه للمواطنين فترة تبطين الترعة وتجهيزها والانتهاء منها للعمل وأن الري اتفق مع كل الأهالي أصحاب الأراضي الزراعية بري أراضيهم في تلك الفترة بماكينة الري ويقومون بري أراضيهم لبعضهم لبعض والمزارع الذي لا يستطيع التنسيق مع جاره صاحب ماكينة الري يتوجه إلينا بشكوى، ونقوم بالتنسيق له مع أصحاب ماكينات الري، والتوفيق بينهما دون أي مشاكل"