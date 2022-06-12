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وزير بالكرملين: روسيا جاءت أوكرانيا إلى الأبد

(د ب أ)
نشر في: الأحد 12 يونيو 2022 - 8:11 م | آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2022 - 8:11 م
توجه وزير بالكرملين إلى إحدى المناطق الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية للتأكيد على مطالب موسكو الإقليمية هناك، مع استمرار الهجمات في البلاد.

وسافر وزير التعليم سيرجي كرافتسوف إلى ميليتوبول، وهي مدينة في منطقة زاباروجيا، وقال إن روسيا جاءت إلى الأبد، وفقا لوكالة إنترفاكس للأنباء.

وقال الوزير اليوم الأحد : "لم أكن لآتي لو كانت هناك أي شكوك".

وتعهد في تصريحات نشرتها محطة "آر تي" الروسية بأن يتم إخلاء المناهج الدراسية من المواد المعادية لروسيا، مضيفا أن تدريس اللغة الأوكرانية سيستمر.

وجاءت تصريحاته في الوقت الذي تواصل فيه القوات الروسية قصف البلاد في حرب مستمرة الآن أكثر من ثلاثة أشهر، حيث تسعى موسكو للسيطرة على جنوب وشرق أوكرانيا.

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