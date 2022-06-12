تنطلق يوم غد فعاليات النسخة 53 لمعرض الجزائر الدولي، بالجزائر العاصمة، بمشاركة 20 دولة أجنبية.

ومن المرتقب أن يشهد هذا المعرض، الذي ستحل الولايات المتحدة الأمريكية به كضيف شرف هذا العام، حضور أزيد من 700 مؤسسة؛ من بينها 530 عارضا جزائريا من القطاع العام والخاص، و187 عارضا أجنبيا.

ويهدف هذا المعرض الدولي، الذي تبلغ مساحته هذا العام 24 ألفا و800 متر مربع بزيادة 41%؜ عن آخر نسخة، إلى فتح المجال أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب على مدى 5 أيام، لتبادل الرؤى والأفكار والمبادرات، وخلق فرص لتطوير علاقات تجارية جديدة.