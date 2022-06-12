بوتين: روسيا دولة قوية وحققت مكانتها على الصعيد الدولي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا دولة قوية وحققت مكانتها على الصعيد الدولي، مشددا على أهمية وحدة الوطن والشعب الروسيين.

وأعرب بوتين ـ في كلمة له خلال مراسم تكريم الرواد الروس من أصحاب الإنجازات في شتى المجالات والذي يصادف العيد الوطني الروسي ـ عن تهنئته لشعبه بمناسبة العيد الوطني الروسي ، مؤكدا ثقته في أن الوحدة والإخلاص للوطن لهما قوة كبيرة تعززت عبر تاريخ البلاد..وذلك حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

كما أعرب بوتين عن فخره بإنجازات الأجيال السابقة، قائلا "نحن فخورون بالإنجازات والانتصارات العسكرية لأسلافنا، فخورون بجميع الذين تطلعوا وعرفوا كيفية المضي قدما والدفاع عن الوطن في المعارك، وتأكيد دوره في العالم".

وفي سياق متصل، بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم الأحد برسالة تحية إلى الرئيس الروسي فلاديمير فلاديمير بوتين، أعرب فيها عن خالص تهانيه نيابة عن كوريا الشمالية حكومة وشعبا لرئيس وحكومة وشعب روسيا الصديق في يومهم الوطني.

بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أشارت الرسالة إلى أن الشعب الروسي قد حقق نجاحات كبيرة في تحقيق القضية العادلة المتمثلة في الدفاع عن كرامة وأمن بلده وكذلك حقه في التنمية، بينما يواجه كل أنواع التحديات والمصاعب.

وأضاف كيم في رسالته أن موقف حكومة كوريا الشمالية الثابت هو تقدير العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا التي لها تاريخ طويل وتقاليد من الصداقة وحسن الجوار، وتوسيعها وتطويرها بشكل شامل على النحو الذي تتطلبه الأزمنة الجديدة ويريدها شعبي البلدين.

وأعرب عن قناعته بأن علاقات الصداقة والتعاون بين كوريا الشمالية وروسيا، والتي شهدت تحولا جذريا جديدا في تطورها بعد اجتماعهما الأول في فلاديفوستوك في أبريل 2019 ، ستواصل التعزيز بقوة في جميع المجالات.