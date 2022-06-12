123 فيلمًا تتنافس فى أربع مسابقات بمهرجان مارسيليا السينمائى

«شئون الأسطول» فى الافتتاح والقائمة تضم «حكاية عنف فلبينى» رائعة دياز الجديدة و«الحياة تستغرق يومين» و«ملاحظات لأوروبا الديمقراطية»

يخوض مهرجان مارسيليا السينمائى الدولى هذا العام تحديا كبيرا، فهو يقام عقب دورة مهرجان كان الـ75 التى زخمت بالأفلام الكبرى، كشف مارسيليا عن برنامج دورته الـ33 التى تقام فى الفترة من 5 حتى 11 يوليو المقبل، حيث يعرض 123 فيلما تمثل 37 دولة، وتضم أقسام المسابقة الأربعة (الدولية والفرنسية والفلاش والأفلام الأولى) 49 عرضًا عالميًا أول وعرضين دوليين من 27 مخرجة و 38 مخرجًا.

يفتتح المهرجان بالفيلم الفرنسى «هى من شئون الأسطول» إخراج إيمانويل موريه صانع أفلام المشاعر الرومانسية وبطولة ساندرين كيمبرلين، فينسينت ماكين، جورجيا سكاليت، ويطرح قصة عابرة من خلال أم عزباء ورجل متزوج يدخلان فى علاقة غرامية على أساس أن علاقتهما جنسية بحتة وعلى الرغم من اتفاقهما على أن العلاقة ليس لها مستقبل، إلا أنهما يجدان أنفسهما منجذبين بشكل متزايد إلى شراكة بعضهم البعض فى حياة مستقرة.

تضم المسابقة الدولية 14 فيلما من 15 دولة، منها العرض الأول لفيلم المخرج الفلبينى الشهير لاف دياز «حكاية عنف فلبينى»، والذى يعد بمثابة تحفة سينمائية جديدة بحسب شهادة المهرجان، والفيلم البرازيلى «الحياة تستغرق يومين» إخراج ليوناردو موراماتيوس، والفيلم الكندى «هروب المرأة» إخراج صوفيا بوهدانوفيتش، بوراك سيفيك، بليك ويليامز، ومن إسبانيا فيلم «بعد الشمس إخراج لويس جالتر، ومن إيطاليا فيلم «هل يمكن لشخص أن يقابلنى فى الزقاق المظلم؟» إخراج جايتانو ليبرتى ولوتشيانو بيريز سافوى، والفيلم الكندى «رحلة الليل» إخراج أريان فالاردو سانت أمور، بول تشوتل، والفيلم البولندى الفرنسى «ملاحظات لأوروبا الديمقراطية» إخراج مارين هوجنر، و الفرنسى «حياة الرجال السيئين» إخراج جيل ديرو وماريان بيستون، واليابانى «صندوق رمل للحديقة» اخراج يوكينورى كوروكاوا، والبرتغالى السويدى المشترك «المحاجر» إخراج إيلى جا، والأمريكى «نوموتوبويل» إخراج برنت تشيسانيك. والارجنتينى «حول الغيوم» اخراج ماريا اباريسيو، والفرنسى التركى «الكائن غير المستقر» اخراج دانيال ايزنبرج والألمانى اللبنانى «من هو الخائف من الأيديولوجيا الجزء الرابع لقطة عكسية اخراج مروة أرسانيوس.

ويتنافس بمسابقة الأفلام الفرنسية 11 فيلما تمثل 4 دول هى «برميل» اخراج دينيس كوانت، و«عن الفتح» اخراج فرانسسو برينت، و«أولاد صغيرة» اخراج جايل ليبنجل، و«استمتع بالطقس» إخراج تيريزا سيلفا و« النجوم» إخراج جاك ميلورات، وINSIEME INSIEME إخراج برناردو زانوتا، و«أنا أحب السياسة أيضًا» إخراج مارى فوينير، و« قضينا اليوم، يا عزيز» إخراج ناريمان مارى، و«ليحبها من» إخراج إميلى باربيلين، و«إشارة GPS مفقودة» إخراج بيير فولاند، ويشارك فى مسابقة العمل الأول الفيلم الكندى «رحلة الليل» إخراج أريان فالاردو سانت أمور، بول تشوتل، والصربى «كريستينا» اخراج نيكولا سباسيك، والبرازيلى الموزمبيقى «مابوتو ناكوزاندزا» إخراج أريادين زامباولو، والفرنسى «يموت فى إيبيزا ــ فيلم فى ثلاثة» إخراج أنطون باليكدجيان، ليو كوتور، ماتيو يوستاشون، والفرنسى الإسبانى «كلمة السر الكلمات المتقاطعة» اخراج ماريو فاليرو، والفرنسى البلجيكى «ليحبها» اخراج إميلى باربيلين، والبرازيلى «أحمر خشن» إخراج أماندا ديفولسكى، والكورى «المسار السلبى» إخراج آلان مارتن سيجال، والأمريكى «فى طريقنا إلى الأمام» إخراج روبرت رايس، والصينى «شخص» إخراج وانج تشويو.

وأكدت إدارة المهرجان أنها لم تقم بتعيين أحد مكان المير الفنى السابق جان بيير رم، حيث قررت المضى قدمًا كمجموعة وذكر فى بيان «لم تكن المسألة تتعلق بملء منصب بقدر ما تتعلق بصياغة مشروع جديد لتعزيز تفرد المهرجان.. لدينا شعور بالحاجة إلى إعادة ابتكار أنفسنا، والرغبة فى المضى قدمًا فى نموذج آخر من التنظيم والحوكمة لمهرجان مثل مهرجاننا، فقد قررنا، بالاتفاق مع فريق المهرجان، عدم شغل منصب المدير الفنى الذى كنا نسعى إليه، ونعتمد بدلا من ذلك على نقاط القوة والمواهب لفريق متمرس وموحد، بطريقة عمل جماعية.