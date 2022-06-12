انتهاء إختبارات ومحاكاة البيئة الفضائية بمركز تجميع الأقمار الصناعية

أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي، الانتهاء من استكمال أعمال التركيب والتشغيل والتدريب لمنظومة اختبارات ومحاكاة البيئة الفضائية بمركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بمدينة الفضاء المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الجانب الصيني من معهد BISEE، التابع لهيئة الفضاء الصينية المختص ببناء واختبار وتشغيل منظومة البيئة الفضائية بحضور الدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي للوكالة والدكتور سامي شديد المشرف على المشروعات الفضائية.

وأعرب القوصي عن سعادته بالتعاون المثمر القائم للوفد الصيني، موجها الشكر للجانب الصيني على ما بذله من جهد وأعمال كخطوة مهمة في طريق الانتهاء من كافة تجهيزات مركز التجميع والتكامل والاختبار للاقمار الصناعية.

من جانبه، أعرب أعضاء الوفد الصيني عن سعادتهم بالعمل مع وكالة الفضاء المصرية، موجهين الشكر للجانب المصري على التعاون وتوفير ما يلزم من تسهيلات لإنهاء الأعمال.

وأكد أعضاء الوفد، حرص الفريق المصري على الاستفادة القصوى من فتره التدريب وسعادتهم باجتياز التدريب والاختبارات أثناء فترة الأعمال بالمركز بكفاءة عالية.

وعقب ذلك، استعرض رئيس مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية المهندس تامر ضبش الأعمال التي تمت مع الجانب الصيني خلال الأربعة أشهر التى قضاها في المركز.