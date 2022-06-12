انتهاء اختبارات قسم التمثيل بالهناجر آخر الشهر الحالي بالأوبرا

أعلن مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، انطلاق فعاليات برنامج اختبارات مواهب جديدة، مشيرا إلى الانتهاء من اختبارات قسم الإخراج، وسوف يتم البدء باختبارات قسم التمثيل من اليوم الأحد 12 يونيو، والتي ستنتهى آخر الشهر الحالي.

وأوضح بيان للهناجر اليوم، أنه تم الانتهاء من سحب استمارات ورشة الهناجر الثانية، وتمت اختبارات ورشة قسم الإخراج في 9 يونيو الماضي، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وتقدم الأوبرا من خلال مركز الإبداع بالهناجر إبداع حقيقي في صيغة تجارب غير تقليدية يغامر بها شباب مبدع، من خلال ثلاثية من الأنشطة في مجال المسرح والسينما والرقص المسرحي الحديث ومن خلال تقديمه لأسابيع ثقافية يقدم كل منها الإبداع المسرحي والسينمائي لدول مختلفة، وقد افتتح في 27 أغسطس 2002، وأصبح هذا المجمع الثقافي نواة لمؤسسة ثقافية تساهم في تخريج أجيال شابة من المبدعيين ليصنعوا تجارب حداثية مبتكرة مستخدمين أحدث التقنيات التكنولوجية لخدمة الإبداعات الجادة، بقاعة معدة لاستقبال عروض فنية عالمية من مدارس مسرحية متنوعة.



وتهدف أيضا إلى إنتاج عروض مسرحية تتعامل مع تقنيات المسرح المتطورة، يتميز بإمكانية تنوع أساليب العرض حيث تتوسط خشبة المسرح مدرجين للجمهور ويمكن تغيير وضعها وفقا للرؤية الفنية.